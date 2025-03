Senti suonare le campane nuziali? L'emoji della sposa con il velo indica una persona pronta a sposarsi. L'emoji mostra una donna (o un uomo) sorridente con un velo bianco in testa. Questa emoji è disponibile in una varietà di tonalità della pelle. Usa questa emoji è usata per parlare di matrimonio, una partnership o unione a lungo termine. Può anche essere usato per parlare di un nuovo impegno o amore a lungo termine. Esempio: “Wow Cari si sposa. Mi chiedo come sia il suo vestito 👰🏻”

Copia

Keywords: matrimonio, persona, persona con velo, sposa, velo

Codepoints: 1F470

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )