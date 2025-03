Questa emoji è l'epitome di "umano". È una persona semplicemente vestita (l'abbigliamento varia a seconda delle piattaforme e dei fornitori), in piedi con una buona postura, le gambe divaricate, le braccia penzolanti lungo i fianchi. Un tipo di individuo normale, quotidiano, ordinario.

Keywords: in piedi, persona in piedi, stare in piedi

Codepoints: 1F9CD

Introduced: March, 2019 in Unicode version 12.0.0 (Emoji version 12.0 )