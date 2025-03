L'emoji della persona anziana è una faccia senza genere con i capelli corti, una bocca sorridente aperta e rughe intorno alla bocca e al mento. Alcune versioni mostrano anche la persona che indossa gli occhiali (questo è il modo migliore per conoscere la differenza tra questa emoji e l'emoji del vecchio e della vecchia). Per usare questa emoji puoi parlare di una persona di mezza età o di una persona anziana in generale. Abbina questa emoji della persona anziana con l'emoji della casa per dire che la tua casa sta invecchiando.

Keywords: adulto anziano, anziano, persona anziana

Codepoints: 1F9D3

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )