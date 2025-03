Il busto in silhouette emoji raffigura un contorno grigio di una persona dalle spalle in su. È meglio usarlo quando si parla di qualcuno di cui non si conosce l'aspetto, come un appuntamento al buio o un misterioso utente di Internet. Sembra molto simile alla foto del profilo predefinita sui social network più diffusi.

Keywords: persona, profilo, profilo di persona

Codepoints: 1F464

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )