I busti in silhouette emoji mostrano due figure grigie dalle spalle in su senza tratti del viso. Simile al singolare busto in silhouette emoji, può essere usato per riferirsi a persone misteriose di cui non sai nulla. Sembrano simili all'impostazione predefinita della foto del profilo sui siti di social media, ma ce ne sono due invece di una.

Keywords: persone, profilo, profilo di due persone

Codepoints: 1F465

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )