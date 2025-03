Questa emoji rivolta verso il basso può essere utilizzata per indicare un messaggio di seguito nei messaggi di testo. Può anche essere usato per indicare che il messaggio in arrivo sarà importante. Utilizzato anche per indicare che ti senti triste o giù di morale.

Keywords: dito abbassato, dito in giù, dito indice, indice abbassato, indice in giù

Codepoints: 1F447

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )