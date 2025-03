Questa emoji presenta il dorso di una mano con l'indice puntato a sinistra. Puoi usarlo per enfatizzare un punto, indicare una svolta a sinistra nelle direzioni o per attirare l'attenzione su qualcosa. Qualsiasi motivo per cui devi puntare a sinistra o anche indicare il percorso a sinistra, questa è l'emoji che fa per te.

Keywords: dito, dito indice, dito verso sinistra, indice verso sinistra

Codepoints: 1F448

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )