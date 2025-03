Ok è giusto. Prossima domanda per favore! L'emoji del pulsante OK, viene utilizzato per concordare con qualcosa o qualcuno e per dare il permesso di fare qualcosa. L'emoji del pulsante OK mostra un quadrato con la parola "ok" al centro. Il colore dell'emoji varia in base alla tastiera. L'emoji OK viene spesso utilizzato quando si accetta qualcosa e si dà il permesso o l'approvazione. È un modo elegante per dire "Va bene". Esempio: mia madre ha detto che era 🆗 per me invitare gli amici. Vieni alle 20:00.

Keywords: pulsante ok, simbolo ok

Codepoints: 1F197

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )