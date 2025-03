Questo è nuovo, non abbiamo mai visto niente di simile prima. Il nuovo pulsante emoji mostra un quadrato con un "NUOVO" bianco al centro del quadrato. Il colore del quadrato varia in base alla tastiera emoji. Il nuovo pulsante emoji viene utilizzato per rappresentare qualcosa di nuovo di zecca. Usa questa emoji per enfatizzare alcune nuove informazioni, una nuova idea, nuovi prodotti o nuove persone che vengono aggiunte alla tua chat di gruppo. Esempio: 🆕 Scarpe in edizione limitata. Mandami un messaggio per il prezzo.

Copia

Keywords: pulsante new, simbolo new

Codepoints: 1F195

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )