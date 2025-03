Molto spesso mostrato in una scatola rosso sangue, questa lettera B rappresenta l'emoji del pulsante B (gruppo sanguigno). Questa emoji potrebbe essere usata per giochi di parole da personale medico come infermieri, dottori o assistenti medici: non B negativo, B positivo! È probabile che tu non sia B negativo poiché solo il 2% delle persone ha un gruppo sanguigno B negativo.

Keywords: gruppo b, gruppo sanguigno b

Codepoints: 1F171 FE0F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )