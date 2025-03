Se non parli giapponese, queste forme sottili potrebbero ingannarti. Non sono due C rovesciate. È un pulsante giapponese "qui". Questa emoji è utile quando stai per andare a prendere un amico. È un modo rapido per far loro sapere che sei arrivato. Dopotutto, se invii solo l'emoji dell'auto, potrebbero pensare che sei ancora in arrivo.

Keywords: ideogramma giapponese per “qui”, ideogramma katakana qui, katakana, parola, qui, tabelloni

Codepoints: 1F201

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )