Inserisci i tuoi dati nell'applicazione e ci metteremo in contatto con te. L'emoji del pulsante giapponese "applicazione" rappresenta il simbolo giapponese per "richiesta". Il pulsante giapponese "Applicazione" mostra un quadrato con il carattere giapponese per "richiesta" al centro. Il colore e lo stile dell'emoji variano a seconda della tastiera emoji. Usa questa emoji quando parli di richiedere informazioni o compilare un modulo di richiesta in Giappone. In Cina, questo è il simbolo dello zodiaco cinese della scimmia. Esempio: Ginny, devi richiedere informazioni al sito compilando il form. 🈸

Keywords: candidarsi, giapponese, ideogramma, ideogramma giapponese di “candidatura”

Codepoints: 1F238

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )