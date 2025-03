Questo negozio è ufficialmente aperto. L'emoji del pulsante giapponese "Open for Business" mostra un quadrato con il simbolo giapponese bianco per "lavoro" al centro. Il colore dell'emoji varia a seconda della tastiera emoji. L'emoji del pulsante giapponese "Open for Business" è legata a negozi e stabilimenti aperti al pubblico, in modo che i clienti possano spendere soldi per i loro prodotti e servizi. Usa questa emoji quando parli di un nuovo negozio o attività ufficialmente aperta. Esempio: il negozio di Jin è 🈺 . Andiamo a dare un'occhiata.

Copia

Keywords: aperto, aperto al pubblico, aperto per affari, giapponese, ideogramma, ideogramma giapponese di “aperto al pubblico”

Codepoints: 1F23A

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )