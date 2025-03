L'emoji giapponese del pulsante "accettabile" è una scritta "accettabile" bianca e in grassetto in giapponese mostrata con un cerchio arancione come sfondo. Questo pulsante emoji può essere utilizzato al posto dell'emoji simbolo della mano "okay" per mostrare che qualcosa è nella media, ma passabile, come un voto C +.

Copia

Keywords: accettabile, giapponese, ideogramma, ideogramma giapponese di “accettabile”

Codepoints: 1F251

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )