Ang Japanese na "katanggap-tanggap" na button na emoji ay isang puti, bold na "katanggap-tanggap" na nakasulat sa Japanese na ipinapakita na may orange na bilog bilang backdrop. Ang button na emoji na ito ay maaaring gamitin sa lugar ng "okay" na simbolo ng kamay na emoji upang ipakita na ang isang bagay ay karaniwan, ngunit passable, tulad ng isang C+ grade.

Keywords: hapones, ideograpya, katanggap-tanggap, nakabilog na ideograph ng pagtanggap, pindutan

Codepoints: 1F251

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )