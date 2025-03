Ang SOS button na emoji ay isang pulang alertong emoji na may mga titik na "SOS" sa gitna. Ito ay literal na nangangahulugang "Save Our Souls" at kadalasang ginagamit ng mga na-stranded sa isang lugar at nangangailangan ng tulong, ngunit maaari mo rin itong gamitin kapag kailangan mo ng malaking pabor mula sa isang kaibigan o ikaw ay natigil sa isang masamang date at kailangan mo ng iba. uri ng rescue mission.

Keywords: button na sos, pindutan, sos, tulong

Codepoints: 1F198

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )