L'emoji du bouton SOS est un emoji d'alerte rouge avec les lettres "SOS" au centre. Cela signifie littéralement "Sauvez nos âmes" et est souvent utilisé par ceux qui sont bloqués quelque part et ont besoin d'aide, mais vous pouvez également l'utiliser lorsque vous avez besoin d'une grande faveur d'un ami ou que vous êtes coincé à un mauvais rendez-vous et que vous avez besoin d'un autre sorte de mission de sauvetage.

Keywords: bouton sos, sos

Codepoints: 1F198

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )