Ang COOL button na emoji ay isang gray na parisukat na may salitang, "COOL" na nakasulat sa puti sa gitna. Maaaring gamitin ang cool na button kapag gustong magpakita ng suporta sa isang bagay nang mabilis, o kapag may nagpakita sa iyo ng isang bagay na talagang hindi cool at gusto mong sarkastikong magpadala sa kanila ng emoji na may implicit na eye roll.

Keywords: button na cool, cool, pindutan

Codepoints: 1F192

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )