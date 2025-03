Nais mo na bang gumamit ng emoji para sabihin sa isang tao na magbabayad ka para sa kanilang pagkain? Sa Japan, ang simbolo upang ipahayag iyon ay ang Japanese na "service charge" na buton. Ang Japanese na "service charge" na button ay isang asul na parisukat, na nakabalangkas sa itim, na may puting Japanese character sa loob. Ang kulay at istilo ng emoji na ito ay nag-iiba ayon sa emoji keyboard. Ang Japanese na "service charge" na emoji ay kadalasang ginagamit sa Japan para ipahayag na may isang bagay na pantulong at maaaring gamitin sa iba't ibang setting mula sa isang restaurant na nagbibigay ng libreng item sa isa sa kanilang mga regular, o isang kaibigan na kumukuha ng tseke para sa isa pa. Halimbawa: “Jen, ang inumin mo = 🈂️”

Kopya

Keywords: hapones, hapones na button para sa salitang "service charge", katakana, nakaparisukat na katakana na sa, pindutan, serbisyo, singil

Codepoints: 1F202 FE0F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )