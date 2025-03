Opisyal na bukas ang tindahang ito. Ang Japanese na "Open for Business" Button emoji ay nagpapakita ng isang parisukat na may puting Japanese na simbolo para sa "trabaho" sa gitna. Ang kulay ng emoji ay nag-iiba ayon sa emoji keyboard. Ang Japanese na "Open for Business" Button emoji ay nakatali sa mga tindahan at establishment na bukas para sa negosyo, kaya ang mga customer ay maaaring gumastos ng pera sa kanilang mga produkto at serbisyo. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang isang bagong tindahan o negosyo na opisyal na bukas. Halimbawa: Ang tindahan ni Jin ay 🈺 . Tingnan natin ito.

Kopya

Keywords: hapones, hapones na button para sa salitang “open for business”, ideograpya, magnegosyo, nakaparisukat na ideograph ng pagpapatakbo, pindutan

Codepoints: 1F23A

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )