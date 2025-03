May utang sa isang tao sa Japan? Bayaran sila nang mabilis, bago lumabas ang emoji na ito sa iyong mga mensahe. Ang Japanese na "Buwanang Halaga" na button na emoji ay nagpapakita ng isang parisukat na may puting simbolo ng Japanese na nangangahulugang "buwanang halaga." Ang kulay ng parisukat ay nag-iiba ayon sa emoji keyboard. Maaaring gamitin ang simbolo na ito upang ipahayag ang mga buwanang dapat bayaran tulad ng renta, mga singil sa kuryente, at mga singil sa gas. Gamitin ang emoji na ito kung may utang sa iyo ng pera at kailangan niyang magbayad. Halimbawa: Inilagay ng landlord na ipinadala ang text ni 🈷Greg. Mukhang may utang siya.

Keywords: buwanan, halaga, hapones, hapones na button para sa salitang "monthly amount", ideograpya, nakaparisukat na ideograph ng buwan, pindutan

Codepoints: 1F237 FE0F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )