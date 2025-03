Vous devez de l'argent à quelqu'un au Japon ? Payez-les rapidement, avant que cet emoji n'apparaisse dans vos messages. L'emoji du bouton japonais "Montant mensuel" affiche un carré avec le symbole japonais blanc qui signifie "montant mensuel". La couleur du carré varie selon le clavier emoji. Ce symbole peut être utilisé pour exprimer des cotisations mensuelles telles que le loyer, les factures d'électricité et les factures de gaz. Utilisez cet emoji si quelqu'un vous doit de l'argent et qu'il doit payer. Exemple : Le propriétaire a envoyé le texte de 🈷Greg. On dirait qu'il doit de l'argent.

Keywords: bouton montant mensuel en japonais, japonais, montant mensuel

Codepoints: 1F237 FE0F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )