Doté d'un sac avec un gros signe dollar sur le devant, cet emoji signifie moolah, pâte, cheddar, Benjamins et tout autre mot auquel vous pouvez penser pour de l'argent. Vous avez récemment reçu une grosse promotion ? Vous avez l'impression de rouler dans la pâte ? Vous venez de faire un gros retrait bancaire ? Ou besoin d'argent rapidement? Envoyez cet emoji et les gens recevront le message haut et fort.

Keywords: argent, dollar, sac, sac d’argent, sac plein d’argent

Codepoints: 1F4B0

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )