Le graphique croissant emoji est originaire du Japon, où le marché boursier utilise le rouge pour signifier la croissance. Lorsqu'il est utilisé au sens littéral, vous pouvez utiliser cet emoji pour projeter une augmentation des ventes, de la productivité ou du succès global. En tant que terme de tous les jours, cet emoji peut représenter la croissance, à la fois physique et émotionnelle, et symbolise le progrès et le développement, tous deux de nature positive.

Keywords: graphique, graphique en hausse, hausse, tendance

Codepoints: 1F4C8

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )