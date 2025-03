Ang chart na tumataas na emoji ay nagmula sa Japan, kung saan ang stock market ay gumagamit ng pula upang ipahiwatig ang paglago. Kapag ginamit sa literal na kahulugan, maaari mong gamitin ang emoji na ito upang magplano ng pagtaas sa mga benta, pagiging produktibo o pangkalahatang tagumpay. Bilang pang-araw-araw na termino, ang emoji na ito ay maaaring kumatawan sa paglago, parehong pisikal at emosyonal, at sumisimbolo sa pag-unlad at pag-unlad, na parehong positibo sa kalikasan.

Keywords: graph, paglago, pataas, tsart, tumataas na chart, uso

Codepoints: 1F4C8

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )