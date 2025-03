Ipakita mo sa akin ang pera honey. Ang dollar banknote emoji ay nagpapakita ng isang stack ng berdeng American dollar bill na hawak kasama ng isang banda. Ang banda ay may "$" dito. Ang emoji na ito ay kadalasang ginagamit kapag pinag-uusapan ang tungkol sa pera, pera, bangko, kayamanan, at kayamanan. Ang emoji na ito ay maaari ding gamitin kapag pinag-uusapan ang tungkol sa kasakiman o katiwalian na may kaugnayan sa pera. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan mo ang pagpunta sa bangko para kumuha ng pera! Halimbawa: Malaki ang utang sa akin ni Dave 💵

Kopya

Keywords: banknote, bill, dollar bill, dolyar, pera, salapi

Codepoints: 1F4B5

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )