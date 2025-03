Ang digital na pera ay nakakatugon sa digital na pagmemensahe sa emoji na ito. Ang mga credit card ay maginhawa maliban kung ang utang ay magsisimulang magtambak. Ang credit card emoji ay nagpapakita ng isang parisukat na card na may itim na guhit sa itaas at isang pirma sa gitna nito. Ang kulay ng credit card emoji ay nag-iiba ayon sa emoji keyboard. Ang emoji na ito ay kadalasang ginagamit sa mga pag-uusap na may kinalaman sa pagbabangko, pera, online shopping o mga pagbabayad. Magagamit din ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang tungkol sa pananalapi, pagbabadyet, o utang. Halimbawa: “Hey nanay, pwede ko bang hiramin ang iyong 💳?”

Keywords: card, credit, pera, utang

Codepoints: 1F4B3

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )