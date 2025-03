Pumunta sa opisina para kumuha ng mahalagang dokumento? Malamang na kailangan mo ng susi para sa file cabinet. Ang file cabinet na emoji ay ginagamit upang sumagisag sa isang karaniwang piraso ng kasangkapan sa opisina: ang file cabinet. Ang emoji ng file cabinet ay nagpapakita ng isang square metal file cabinet, na may dalawang drawer, handle, at label holder. Ang estilo ng emoji ay nag-iiba ayon sa emoji keyboard. Ang file cabinet na emoji ay karaniwang ginagamit sa mga pag-uusap tungkol sa trabaho sa opisina at, mas tahasang, mga pag-uusap tungkol sa pag-file ng mga digital o papel na dokumento. Halimbawa: "Sam, huwag kalimutang ilagay ang mahahalagang dokumento sa 🗄️ pagkatapos ng pulong ngayon!"

Kopya

Keywords: cabinet, file

Codepoints: 1F5C4 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )