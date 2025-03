Kapag nakakita ka ng isang tao na may clipboard, maaaring may hawak silang mahalagang listahan. Ang clipboard emoji ay nagpapakita ng isang piraso ng papel, isang sliver clip at isang square brown na board sa likod nito. Ang kulay ng clipboard na emoji ay nag-iiba ayon sa emoji keyboard. Ang emoji na ito ay kadalasang nauugnay sa mga gamit sa opisina, mga gamit sa paaralan, mga opisinang medikal, at mahahalagang dokumento. Gamitin ang emoji na ito kapag kailangan mong kumuha ng mga supply, o tingnan ang mga item sa iyong listahan ng todo Halimbawa: Si Martha ay may mahabang listahan ng mga pangalan para sa premyong pera. Ang iyong pangalan ay wala sa listahan. 📋

Kopya

Keywords: clipboard

Codepoints: 1F4CB

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )