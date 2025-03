Quando você vê alguém com uma prancheta, essa pessoa pode estar segurando uma lista importante. O emoji da área de transferência mostra um pedaço de papel, um clipe de lasca e um quadro marrom quadrado atrás dele. A cor do emoji da área de transferência varia de acordo com o teclado emoji. Este emoji é frequentemente associado a material de escritório, material escolar, consultórios médicos e documentos importantes. Use este emoji quando precisar pegar suprimentos ou marcar itens em sua lista de tarefas Exemplo: Martha tem uma longa lista de nomes para o prêmio em dinheiro. Seu nome não está na lista. 📋

Keywords: anotações, prancheta

Codepoints: 1F4CB

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )