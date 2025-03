O emoji do pacote é uma caixa de remessa marrom com fita adesiva que está sendo enviada para algum lugar ou está sendo recebida. Ou, como uma possibilidade completamente diferente, é uma caixa de transporte reaproveitada sendo usada para movimentação e embalagem. Use este emoji de pacote para qualquer situação em que você esteja falando sobre remessa de encomendas, compras online ou mudança.

Keywords: caixa, embrulho, pacote

Codepoints: 1F4E6

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )