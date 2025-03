Certifique-se de ter alguns selos à mão se precisar enviar uma carta ou um cartão postal. O emoji da caixa postal mostra uma caixa postal quadrada ou arredondada com um envelope saindo dela. O estilo e a cor do emoji da caixa postal variam de acordo com o teclado emoji. O emoji da caixa postal é frequentemente associado ao serviço postal, cartas, pacotes e correio. Use este emoji quando precisar enviar uma carta para seu correspondente, mas se esqueceu de comprar um envelope. Exemplo: John, você pode levar minha carta para o 📮 até as 17h.

Copiar

Keywords: caixa de correio, correio, correspondência

Codepoints: 1F4EE

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )