Esperando por uma carta importante? Se a bandeira estiver em sua caixa de correio, você recebeu uma correspondência. A caixa de correio fechada com emoji de bandeira levantada mostra uma caixa de correio residencial tradicional com a porta fechada e a bandeira levantada. A cor da caixa de correio fechada com emoji de bandeira levantada varia de acordo com o teclado emoji. Use este emoji ao falar sobre o serviço postal, uma entrega, uma carta ou um pacote. Exemplo: Susy, você pode checar o 📫 quando chegar em casa?

Keywords: bandeira, caixa com bandeira levantada, caixa de correio fechada com bandeira levantada, caixa de correspondência com bandeira levantada, correspondência, fechada

Codepoints: 1F4EB

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )