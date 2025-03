Parece que você tem uma nova mensagem. O emoji Envelope com seta mostra o verso de um envelope quadrado com uma seta vermelha apontando para baixo na parte superior. A cor deste emoji varia de acordo com o teclado emoji. O envelope com emoji de seta é usado para simbolizar o correio em todas as formas; digitais e físicos. Esse emoji geralmente é associado a correio, serviços postais, mensagens instantâneas e e-mails. Também pode ser usado para representar um download em andamento. Você pode ver este emoji quando tiver uma nova mensagem. Exemplo: “Ei, mandei um presente para você! Verifique seu 📩”

Keywords: carta, e-mail, email, envelope, envelope com seta, seta

Codepoints: 1F4E9

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )