Este emoji mostra uma simples seta branca ou preta apontando para cima, cercada por uma caixa de cor azul claro. Os cantos da caixa em questão são pontiagudos ou arredondados e a cor do azul varia entre as plataformas. Algumas plataformas não utilizam a caixa, mas simplesmente usam uma seta. Este emoji é usado para (obviamente) indicar quando alguém está no alto ou quando você precisa subir.

Keywords: cardinal, direção, norte, seta, seta para cima

Codepoints: 2B06 FE0F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )