Este emoji é bastante auto-explicativo. Esta simples seta indica ir para trás ou olhar para trás. Ele pode ser enviado para seus amigos quando eles virarem errado no caminho para sua casa. Este emoji específico varia significativamente em estilo, dependendo da plataforma ou provedor. Google e Microsoft utilizam uma caixa azul, a seta aninhada no centro do sinal. A maioria das outras plataformas simplesmente tem uma seta azul ou preta apontando para a esquerda, com ou sem a palavra “BACK” escrita.

Keywords: seta, seta "back", seta para a esquerda, voltar

Codepoints: 1F519

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )