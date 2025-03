Ang emoji na ito ay medyo maliwanag. Ang simpleng arrow na ito ay nagpapahiwatig ng pagbabalik o lumingon. Maaari itong ipadala sa iyong mga kaibigan kapag nagkamali sila habang nasa ruta papunta sa iyong bahay. Ang partikular na emoji na ito ay may malaking saklaw sa istilo, depende sa platform o provider. Gumagamit ang Google at Microsoft ng isang asul na kahon, ang arrow na pugad sa gitna ng karatula. Karamihan sa iba pang mga platform ay may asul o itim na arrow na nakaturo sa kaliwa, may nakasulat o walang salitang "BACK".

Keywords: arrow, back arrow, pabalik

Codepoints: 1F519

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )