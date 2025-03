Ang emoji na ito ay nagpapakita ng isang linya na may mga arrowhead na nakaturo sa kaliwa at kanan, na nagpapahiwatig na ang alinmang direksyon ay maaaring kunin. Ang linya ay nasa isang pahalang na axis at maaari ding kumatawan sa "X-Axis" sa isang problema sa matematika. Kapag ipinares sa isang emoji ng kotse, maaari itong maging isang senyas na nagsasaad na maaari kang lumiko pakaliwa o pakanan.

Keywords: arrow, pakaliwa, pakaliwa-pakanang arrow, pakanan

Codepoints: 2194 FE0F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )