Uh oh, kung may pula at asul na kumikislap na ilaw sa iyong rearview mirror, kailangan mong huminto. Ang paparating na police car emoji ay nagpapakita sa harap na bahagi ng isang police car na may pula at asul na ilaw, isang windshield, at dalawang headlight. Ang estilo ng emoji ay nag-iiba ayon sa emoji keyboard. Ang emoji na ito ay kadalasang ginagamit kapag tumutukoy sa pagpapatupad ng batas, mga opisyal ng pulisya, mga paglabag sa trapiko, krimen, o isang emergency. Gamitin ang emoji na ito kung gusto mong pag-usapan ang tungkol sa pulis, o kung kailangan mong pumasok at pulis ang iyong mga mensahe. Halimbawa: Nahatak si Jen dahil sa bilis ng takbo. 🚔

Keywords: paparating, paparating na police car, patrol, pulis, pulisya

Codepoints: 1F694

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )