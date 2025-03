Ang mountain cableway emoji ay nagpapakita ng cable car sa isang linya na patungo sa gilid ng isang bundok (bundok ay hindi nakalarawan; ipinahiwatig lamang). Hindi tulad ng ski lift, ang cableway car ay nakapaloob. Gamitin ang isang ito kapag nakikipag-chat sa iyong mga kaibigan sa labas tungkol sa kung paano mo gustong umakyat sa isang talampas sa isang cable car kumpara sa pag-akyat... o kapag gusto mong i-text ang iyong mga kaibigan ng "see you at the top!"

Keywords: bundok, cable car, gondola lift, mountain cable car, sasakyan

Codepoints: 1F6A0

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )