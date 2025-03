Ang emoji na ito ay nagpapakita ng isang tipikal na mukhang sailboat, na may kahoy na katawan na may iba't ibang kulay at mga layag na umiihip sa hangin. Ipadala ito sa iyong mga kaibigan at pamilya kapag gusto mong sumakay para sa isang nakakarelaks na pagsakay sa bangka o ipadala ito sa iyong mga kaibigan kapag gusto mong pumunta sa isang fishing trip!

Keywords: bangka, bangkang may layag, layag, sailboat, sasakyang pandagat

Codepoints: 26F5

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )