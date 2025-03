Questa emoji mette in mostra una tipica barca a vela, con uno scafo in legno disponibile in una varietà di colori e vele al vento. Invialo ai tuoi amici e alla tua famiglia quando vuoi fare un rilassante giro in barca o invialo ai tuoi amici quando vuoi andare a pescare!

Copia

Keywords: barca, barca a vela, località balneare, vela, yacht

Codepoints: 26F5

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )