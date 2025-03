Soffri di mal di mare? Non scuotere la barca con questa emoji della nave! A volte raffigurata come la parte anteriore o laterale di una barca, o anche solo la metà di una barca, questa nave emoji rappresenta una nave marittima destinata a percorrere lunghe distanze sull'oceano. Anche se questa barca di solito trasporta merci (e non persone!) la maggior parte delle persone la usa per parlare di andare in crociera, al porto, pescare o altre attività legate all'oceano.

Keywords: imbarcazione, nave, veicolo

Codepoints: 1F6A2

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )