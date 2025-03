L'emoji del motoscafo è una delle tante emoji dei veicoli marini. È più piccolo di molti altri, ma è altrettanto potente! Questi ragazzi sono spesso utilizzati in laghi o piccoli specchi d'acqua e sono ideali per sport acquatici come tubing o sci nautico.

Keywords: barca, motoscafo, veicolo

Codepoints: 1F6A4

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )