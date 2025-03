Non confondere questo giro classico con una barca normale. L'emoji del traghetto, che si distingue per le sue finestre più grandi, (di solito) i rivestimenti blu e il considerevole ponte superiore, è una nave passeggeri unica per viaggiare in mare. Che tu stia facendo una gita su un'isola o al molo, il traghetto ti porterà lì!

Keywords: barca, traghetto, traversata

Codepoints: 26F4 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )