Treni che attraversano lo skyline delle montagne, portando i passeggeri attraverso e oltre le montagne. Sei diretto verso un'avventura in montagna? Usa questa emoji per far sapere alle persone che stai per fare un giro fantastico.

Keywords: ferrovia di montagna, veicolo

Codepoints: 1F69E

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )