L'emoji della metropolitana mostra un'auto del trasporto pubblico con uno sfondo circolare scuro, presumibilmente per indicare che si trova sottoterra. Molti di questi tipi di treni corrono sotterranei perché si trovano in città congestionate con poco spazio a terra per il transito ad alta velocità. Questa emoji potrebbe essere usata per rappresentare la metropolitana di New York City, la T di Boston o The Tube di Londra.

Keywords: metro, metropolitana, veicolo

Codepoints: 1F687

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )