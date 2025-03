Pronti per andare a sciare? Non dimenticare il biglietto dell'ascensore. Ti darà accesso alla funivia per arrivare in cima al pendio. L'emoji della funivia mostra un vagone quadrato appeso a un cavo. Lo stile e il colore del tram variano in base alla tastiera emoji. Questa emoji viene spesso utilizzata quando si parla di trasporti e sci. Usa questa emoji quando ti riferisci a questo trasporto aereo o alla paura dell'altezza di qualcuno. Esempio: Brittany non andrà sul 🚡ha paura delle altezze.

Keywords: aerea, funivia, veicolo

Codepoints: 1F6A1

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )