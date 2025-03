L'emoji del motorino viene utilizzata per rappresentare uno scooter nella vita reale. Più comuni nelle città, e soprattutto in Europa, Vespe e Piaggio possono essere visti lungo le strade di città come Parigi e Roma. Normalmente sono meno costosi di un'auto e possono essere parcheggiati in strade più piccole. Non così bene in inverno, purtroppo.

Copia

Keywords: motorino, scooter

Codepoints: 1F6F5

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )