Con la sua caratteristica vernice gialla, l'emoji del taxi in arrivo sta arrivando per te! Chi ha bisogno di Uber quando hai questo classico servizio di viaggio in arrivo? A differenza della normale emoji del taxi, che presenta il lato del veicolo, l'emoji del taxi in arrivo rivela il parabrezza anteriore e i fari dell'auto.

Copia

Keywords: taxi, taxi in arrivo, veicolo

Codepoints: 1F696

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )